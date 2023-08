Els Hartman: Van ‘doodgewoon’ naar bijzonder

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Zaterdag 16 en zondag 17 september van 12.00 tot 17.00 uur is er bij Bob out of the Box weer veel schoons te bekijken. Papier-snij kunstenaar Els Hartman maakt deel uit van nog zeven andere exposanten. Haar uitstraling is van een uitbundige levenslust waarmee zij de wereld weet te veroveren. Brainstormen met Els is een feest. Het opvallende logo Bob out of the Box is van haar hand en is binnenkort op zo’n wijze te zien dat de lokatie Kudelstaartseweg 94 niet te missen valt.

Mooie ontdekkingstocht

Tijdens een voorbereidende vergadering laat Els even ‘vanuit de losse pols’ zien wat zij bedacht heeft. Want natuurlijk komt zij dit jaar met iets nieuws. In haar hoofd bruist het van de ideeën. Die radertjes zijn altijd aan het werk en zorgen voor ludieke invallen die zij met haar handen en heel veel geduld van ‘doodgewoon’ herkenbaar tot iets bijzonders weet te maken. Waar de humor gelukkig nooit ontbreekt evenals haar geliefde onderwerpen; onderbroeken, panty’s, beha’s en sokken. Hoe verschillend het nu gebruikte materiaal ook is – waardoor het effect zorgt voor een totaal andere uitstraling – haar handelsmerk zal zij niet verloochenen. Dat is voorlopig nog ondenkbaar. Zij beleeft daar, naar eigen zeggen, zelf nog zoveel lol en plezier aan. Uitzoeken hoe het technisch nog mooier en beter kan, die ontdekkingstocht onderneemt Els graag. Blij is zij met de raamobjecten waar gordijnen met de wind meedeinen. Het experimenteren zit in haar bloed hetgeen zij niet van een vreemde heeft. Als kind zat zij al naast haar moeder die een tovenares was op de naaimachine en vervolgens heeft Els dan weer een dochter Saar die de genen van haar oma en moeder heeft. Een jonge generatie met een eigen veelbelovend handschrift.

DJ op veler verzoek

Dit jaar zal op veler verzoek ook DJ Tom aanwezig zijn. “Het maakte een bezoek aan deze locatie zo vrolijk”, is een willekeurige opmerking van het publiek. Tom neemt zijn halve platenkast met heerlijke nostalgische muziek mee en het is vragen en draaien in de tent waar ook de kunst fraai tot zijn recht komt. Dat telt overigens ook voor alle andere plekken op het erf. Bob out of the Box doet de gekozen naam alle eer aan.