Elementary the Game

Uithoorn – Serafine Beugelink uit Uithoorn studeert natuurkunde aan de Universiteit Leiden en maakte voor haar vriend een speciaal natuurkundig kaartspel als verjaardagscadeau, dat werd al snel een professioneel kaartspel voor iedereen. Studenten, onderzoekers, hoogleraren, iedereen was zo enthousiast en wilde ook een spel hebben. Ze kwam in contact met natuurkundige instituten en verenigingen en dat zorgde voor de realisatie van het kaartspel. Elementary is een makkelijk spel en je kunt het spelen zonder enige kennis van natuurkunde. Het spel wordt ook veel gebruikt op middelbare scholen. Het spel Elementary wil de spelers niet actief iets proberen te leren, maar is toch passief educatief. Het omgaan met deze elementaire deeltjes, het uitspreken van de namen, dat is echt al heel waardevol.

Nieuwsgierig naar het verhaal van Serafine over het ontstaan van haar bijzondere natuurkundig kaartspel? Bekijk dan de video op de website www.uithoornaandeamstel.nl

Meer informatie vind je ook op www.elementarythegame.com

