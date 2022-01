Elektrische scooter gaat in vlammen op

Uithoorn – Dinsdagavond rond 23.00 uur werd de brandweer Uithoorn gealarmeerd voor een woningbrand aan het Ganzendiep. Onder een overkapping was een elektrische scooter in brand geraakt en vormde nabij de garage een gevaarlijke situatie. Bewoners waren al met emmers water bezig om te proberen de schade te beperken. De brandweer die met twee auto’s ter plaatse kwam is enige tijd bezig geweest de accu’s te koelen en te verwijderen. Ook werd de garage en overkapping grondig nagekeken op vuurresten. (foto Jan Uithol)