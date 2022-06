Einde Song of Joy, open repetitie ter afsluiting

Kudelstaart – Veel koren houden een open repetitieavond om nieuwe leden te werven. Dat is niet de bedoeling van de open repetitieavond van Song of Joy. Song of Joy gebruikt deze avond om afscheid te nemen. In de laatste ledenvergadering heeft het koor namelijk besloten om na ruim 25 jaar te stoppen. Het koor heeft daarvoor verschillende redenen geven zij desgevraagd aan. De dirigent, Hilbert Kamphuis heeft besloten te stoppen met zijn dirigeerwerk. Ook zijn vrouw Frederiek, die de vaste begeleidster is van het koor, stopt. Zij zijn de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd en hebben behoefte aan meer vrije tijd.

Open repetitieavond in De Spil

In de periode dat het koor door corona niet of nauwelijks kon zingen heeft het koor diverse leden verloren. Ook financieel heeft corona het koor niet onberoerd gelaten. Al met al redenen om aan het eind van dit seizoen te stoppen, al is het voor velen met pijn in het hart. Met een open repetitieavond in De Spil in Kudelstaart op dinsdag 14 juni sluit Song of Joy af. Van 19.45 tot 20.15 uur is er inloop met koffie en wat lekkers. Daarna zingt het koor een uur een aantal favoriete liederen van de leden. Dat kunnen recente liederen zijn, maar ook liederen die het koor 20 jaar geleden zong.

De vast begeleiders, Frederiek Kamphuis en Jaap van Muijden zullen respectievelijk op piano en orgel een improvisatie ten gehore brengen. Na een uur zang wordt afgesloten met een borrel en wat hapjes en is het tijd om afscheid te nemen. Het kan zijn dat er hier en daar een traan wordt weggepinkt, want sommige leden zijn al meer dan 25 jaar lid van Song of Joy. Familie, bekenden en belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis, neem een paar losse euro’s mee voor de consumpties na afloop.