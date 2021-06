Eigen vlag en banier voor De Kwakel

De Kwakel – De Kwakel komt voor het eerst voor in archieven in 1576 als dorp bij de gemeente Uithoorn. Op 1 september dit jaar bestaat De Kwakel dus 445 jaar. Het 400-jarig bestaan is in 1976 groots gevierd met meerdere feesten in het dorp. Jaren later ontstond ook het idee om een eigen identiteit uit te stralen via een eigen vlag en banier met een eigen logo. Sindsdien lag het idee op de plank. Stichting De Kwakel Toen & Nu heeft het idee weer afgestoft en er de afgelopen maanden ontwerpen van gemaakt. Resultaat: vlaggen en banieren zijn eind augustus leverbaar. Het is een donkerblauwe vlag en banier met daarop een wit ‘quakeltje’. Een quakeltje is een hoog loopbruggetje over water zodat de boeren hun vee en koopwaar eenvoudig over water konden vervoeren en het dorp had er vroeger veel van. Het dorp dankt zijn naam waarschijnlijk aan de grote hoge quakel bij Vrouwenakker, die voor groot transport over water al van veraf in de polder te zien was. Het typische quakeltje komt dan ook in het logo terug, met onder het bruggetje een boertje in een bootje met melkbussen.





Kosten?

Stichting De Kwakel Toen & Nu wil dit stukje historisch besef levend houden en wil stimuleren dat er bij feestdagen de vlaggen en banieren uitgehangen kunnen worden. Zij denken aan midzomernachtconcert, Qua kunst & Ambacht, polderfeest en natuurlijk de jaarlijkse kermis. Wat de prijs gaat worden voor een vlag of een banier is nog niet bekend. De prijzen zijn opgevraagd, maar hoe meer je er besteld hoe lager de prijs. Er komen 2 soorten vlaggen: de maat 100 x 150 cm voor een gewone vlaggenstok en de maat 150 x 225 cm voor een grote vlaggenmast. Voor de banieren zijn ook twee maten: de maat is 100 x 300 cm als gewone banier. De andere banier is ook 100 x 300 cm met een open zoom, geschikt voor een zijstokhouder. Alles is uitgevoerd in een prima kwaliteit polyesterdoek 115 gr/m2, wasbaar en UV bestendig, en neemt geen vocht op. Alles netjes rondom gezoomd met een stevige band, lusje en een koord.

Bestellen via voorinschrijving :

U kunt de vlaggen en banieren bestellen met de maten en de aantallen het liefst via de mail: dp@de-kwakel.com of, als u geen PC heeft, via de telefoon (na 16.00 uur) bij Dirk Plasmeijer 06.54695548. Wacht niet te lang, wij hopen dat met de kermis de mensen de vlag uit kunnen hangen en ons dorp blauw kleurt. Let wel: deze vlag vervangt niet de officiële vlag van de gemeente Uithoorn of de nationale driekleur!