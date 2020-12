Eigen Haard Fonds: Stem op sedum daken in Aalsmeer

Aalsmeer – Het Eigen Haard Fonds stelt jaarlijks 50.000 euro beschikbaar voor ideeën die bijdragen aan de kwaliteit en het uiterlijk van gebouwen van Eigen Haard en de directie omgeving ervan. Van 15 augustus tot 1 oktober konden bewonerscommissies en -groepen en individuele huurders projecten aanmelden. Er kwamen heel veel ideeën en voorstellen binnen en uit de grote stapel zijn negen projecten geselecteerd. Eén daarvan is vanuit Aalsmeer aangedragen: Meer groen in een bebouwde wijk door sedum op de schuurdaken! Iedereen kent ze wel, die zwarte schuurdaken. Aan de Hugo de Vriesstraat en de A.H. Blaauwstraat kijken zo’n 100 huishoudens daar tegenaan. Dat moet toch beter kunnen, dacht de bewonerscommissie Stommeer en een aantal bewoners. Hun plan: bedekken met bloeiend sedum, voor een groenere en betere buurt. En mooi meegenomen: regenwater wordt door het sedum opgenomen. Zo wordt het riool niet overbelast.

De overige geselecteerde projecten zijn ingediend door commissies in Amsterdam, onder andere een mediterrane tuin, een plukbos in de binnentuin, terrasoverkapping voor bewoners van Hildsven en verticaal groen (geveltuin). Vanaf heden kan publiek stemmen op de ideeën en uiteraard hopen de bewoners in de wijk Stommeer dat ‘meer groen door sedum daken’ uitgevoerd kan gaan worden. Maar, daar is uw/jouw stem voor nodig. Er zijn al vele stemmen uitgebracht. Vooralsnog gaan de terrasoverkapping en verticaal groen met respectievelijk 592 en 533 stemmen aan kop.

De teller voor ‘meer groen door sedum daken’ staat op 211 stemmen. Er moeten dus meer stemmen bij om dit project in de Hugo de Vriesstraat en de A.H. Blaauwstraat in Aalsmeer te kunnen verwezenlijken. Wie er uiteindelijk wint, wordt bepaald door publiek en een door Eigen Haard aangewezen jury, ieder 50 procent. Begin 2021 worden de winnaars bekend gemaakt. Stemmen kan via www.eigenhaard.nl (Eigen Haard Fonds) tot en met 14 januari. De bewoners in de wijk Stommeer rekenen op uw/jouw stem!