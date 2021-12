EHBO De Ronde Venen stopt bloedingen

De Ronde Venen – Net voordat de EHBO-ers van EHBO De Ronde Venen weer fysiek les zouden hebben werden nieuwe maatregelen aangekondigd. Dus werd, net als vorig jaar, via Teams de kennis van de leden bijgespijkerd. Om goed mee te kunnen oefenen had iedereen thuis een pakketje ontvangen. Na een korte instructie ging iedereen aan de slag met het aanleggen van een tourniquet om arm of been. Zo werd toch praktisch geoefend met het stoppen van levensbedreigende bloedingen. Na vorige keer nog reanimeren te hebben getraind zijn de levensreddende vaardigheden nu weer helemaal op peil.

Wie ook wil leren levens redden kan contact op nemen met secretaris@knvderondevenen.nl. De vereniging gelooft in leren op locatie en komt dus graag naar verenigingen, buren of bedrijven om kennis te delen.

Onderschrift foto: Leden oefenen met de tourniquet via teams.

EHBO De Ronde Venen is ontstaan omdat haar leden hun EHBO-kennis op een moderne en creatieve bij willen houden. En dus laten zij zich niet tegenhouden door een lockdown of een verbod om samen te komen. De leden hebben regelmatig online contact met elkaar, oefenen hun vaardigheden in een digitale les en maken gebruik van e-learning. Onverwachte voordelen zijn het oefenen met goed omschrijven wat er aan de hand is, wat je moet doen voor je 112 belt, en het weer eens echt de puntjes op de i zetten bij de vragen van de e-learning.