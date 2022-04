Eerste Zonnebloem-lot voor Carina Maarsen

Aalsmeer – Wim Zandvliet, penningmeester van de Zonnebloem afdeling Aalsmeer-Rijsenhout, heeft afgelopen zaterdag 16 april het eerste Zonnebloem lot uitgereikt aan Carina Maarsen. Zij ontving dit lot omdat zij vorig jaar de meeste loten had verkocht. Carina’s aanpak was heel simpel. Zij verkocht de loten door van deur naar deur te gaan. Totaal heeft zij met deze aanpak 300 loten verkocht.

De Zonnebloem afdeling ontvangt per verkocht lot een mooi bedrag waarmee activiteiten voor de Zonnebloemgasten kunnen worden gefinancierd. Het overhandigen van het eerste lot was tevens het startschot voor de Zonnebloem loterij 2022. Vanaf nu gaan de Zonnebloem vrijwilligers op diverse manieren de loten verkopen. Ook digitaal kunnen loten gekocht worden. Ga hiervoor naar de website www.zonnebloem.nl. De Zonnebloem afdeling Aalsmeer-Rijsenhout bedankt iedereen die een of meerdere loten koopt bij de vrijwilligers of via de digitale knop op de website.