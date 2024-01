Eerste wedstrijd GVM ’79 in 2024￼

Mijdrecht – De dag begon met een wedstrijd voor de allerjongste meiden (Instap C). Voor het eerst een grote wedstrijd in Amersfoort. Femm, Olivia en Lola Joy zaten gezellig samen met Beo uit Baambrugge in een samengesteld team. Ze begonnen op sprong. De meiden lieden een mooie handstand platval en zweefrol zien. Daarna mochten ze kun kunsten laten zien op de brug. Er werd heel netjes geturnd met rechte benen, wat mooie oefeningen opleverde! Daarna was het tijd voor de balk. Daar werden de oefeningen uitgevoerd zónder vallen, inclusief een handstand van Femm en Oliva en een klemrol van Lola. Ook op de vloer lieten de meiden mooie elementen zien. Met hun team mochten ze een 2e plaats op het podium innemen

‘s Middags was het de beurt aan Alysia, Isabel en Femke, die in een samengesteld team zaten met DOO/K&V uit Utrecht en uitkwamen op Middenbouw niveau 4. Hoewel het voor Alysia, Isabel en Femke niet de eerste wedstrijd in Amersfoort was én ze goed getraind hadden, waren ze voorafgaand aan de wedstrijd toch wel wat gespannen. Ze gingen van start op de vloer, waar ze op muziek alle drie een mooie oefening turnden en mooie combinatie elementen als arabier flik-flak, loopoverslag-overslag en een stutrol tot handstand lieten zien. Daarna gingen ze met een overslag en de ‘half-in’ alle drie keurig over de Pegasus (de sprong). Ook op brug en de balk werden ook mooie oefeningen geturnd. De spanning was gelukkig in de loop van de wedstrijd helemaal verdwenen en had plaats gemaakt voor een grote glimlach op hun gezicht. Er kon terug worden gekeken op een mooie wedstrijd. Ze haalde helaas net niet het podium.