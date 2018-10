Eerste Tiny Forest aan Randweg in Uithoorn

Uithoorn – Op donderdag 4 oktober ondertekenden wethouder Bouma namens de gemeente Uithoorn en Petra Schut namens IVN Natuureducatie een overeenkomst voor de aanleg van vier Tiny Forests. Onlangs maakte IVN Natuureducatie bekend dat Uithoorn één van de verkozen 12 partnergemeenten is.

Buurtbeheer De Legmeer had hier via de gemeente een aanvraag bij IVN voor ingediend. De aanleg van de eerste Tiny Forest wordt vanuit de Brede School Legmeer door kinderopvang Solidoe uitgevoerd. Daarnaast ondertekenden gemeente en Buurtbeheer Legmeer op hetzelfde moment een intentieverklaring voor samenwerking bij de aanleg van het Legmeerbos.

Bij de ondertekening maakte wethouder Hans Bouma bekend waar de eerste Tiny Forest wordt aangelegd: in de hoek Faunalaan/Randweg. Wethouder Bouma: ‘De aanstaande realisatie van het eerste Tiny Forest is een voorbeeld van participatie Optima Forma. Je kan als gemeente alleen maar heel erg trots zijn op zulke betrokken inwoners. Petra Schut van IVN op haar beurt roemt de betrokkenheid van de gemeente. Schut: “Deze betrokkenheid heeft ervoor gezorgd dat we met deze snelheid een eerste Tiny Forest aan kunnen leggen.”

Het Legmeerbos

Buurtbeheer De Legmeer heeft het initiatief genomen voor de aanleg van het Legmeerbos: groene gebieden in en rond de wijk die met elkaar verbonden zijn door wandel- en fietspaden. Onderdeel van het Legmeerbos zijn straks bestaande groene en natuurgebieden. Daar komen nieuwe plekken bij, te beginnen met een aantal Tiny Forests: dichtbegroeide, inheemse minibossen ter grootte van een tennisbaan. Het Legmeerbos is straks een aaneenschakeling van afwisselende gebiedjes met recreatiemogelijkheden en nieuwe natuur in bos, open velden en water.

Samenwerking

Het Legmeerbos en de Tiny Forests worden met de ondertekening op 4 oktober een samenwerking tussen een aantal partijen: Buurtbeheer Legmeer als initiatiefnemer, IVN Natuureducatie voor de aanleg van de Tiny Forests en de gemeente die op zoek gaat naar goede locaties en Buurtbeheer ondersteunt met kennis. De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) heeft geld gereserveerd voor de aanleg van het Legmeerbos. IVN Natuureducatie werkt in de uitvoering samen met leerlingen van basisscholen en kinderopvang. Zij kunnen in de toekomst van de natuur leren in hun eigen Tiny Forest.