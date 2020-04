Eerste sleutel overhandigd bij nieuwbouwproject Wijdelande

Uithoorn – Na 9 maanden bouwtijd is het al zover. Op donderdag 7 april is de eerste woning opgeleverd in het nieuwbouwproject Wijdelande in Uithoorn. Blije bewoners hebben de sleutel van hun nieuwe woning in ontvangst genomen. De 76 gasloze en energiezuinige koopwoningen in Wijdelande worden gefaseerd opgeleverd. De laatste woning zal aannemer BAM Wonen naar verwachting begin juni opleveren. Wijdelande is een ontwikkeling van CZAN Blauw, een samenwerking van Blauwhoed en AM.

Dorps woongevoel

Wijdelande wordt een nieuwbouwwijk met verschillende woningtypen en een hoog afwerkingsniveau. Pascal Voorn, senior ontwikkelingsmanager van Blauwhoed: “Iedere woning is voorzien van een warmtepomp, waardoor er in de hele woning zowel vloerverwarming als vloer topkoeling is. Daarnaast beschikken de woningen over een eigen smart-home systeem, waardoor bewoners gebruik kunnen maken van eigentijdse voorzieningen zoals slimme rookmelders, usb-wandcontactdozen, led-buitenverlichting en zelfs sensortoiletverlichting.”

In Wijdelande komt veel groen en water en het is ruimtelijk opgezet, waardoor echt dat landelijke, dorpse woongevoel ontstaat. De architectuur van het nieuwbouwproject is ontworpen door Mulleners en Mulleners Architecten.

Persoonlijk wonen

Bij de aankoop van een woning in Wijdelande kregen toekomstige bewoners de gelegenheid om een bezoek te brengen aan Homestudios. Hier hebben zij in het experience center hun eigen klantreis doorlopen. Samen met een persoonlijke woonadviseur werden persoonlijke voorkeuren besproken, om zo de woning geheel naar wens af te maken. De bewoners hebben hierdoor van hun nieuwe huis al gelijk een thuis gemaakt.