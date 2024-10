Eerste single voor Denise Kroes: ‘Je mist me’

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Denise Kroes is opgegroeid in Aalsmeer, studeerde bij de Lucia Marthas dansacedemie in Amsterdam, woonde ook een tijdje in Amsterdam maar is nu weer terug in Aalsmeer waar zij zich als een vis in het water voelt. “Lekker in de buurt van mijn oma en mijn familie”, lacht zij. Nu heeft Denise alle reden om opgetogen te zijn, want in de nacht van 19 op 20 september precies om 00.00 uur presenteerde zij haar eerste single ‘Je mist me’ die goed ontvangen is. “Denise zorgt met haar CD voor een nieuwe evolutie”, was één van de opmerkingen. De CD is te beluisteren op spotify en Youtube.

Voor jezelf kiezen

Denise: “Ik zie mijzelf als actief, ondernemend en soms ook impulsief maar als het om mijn vak gaat, ben ik een perfectionist en serieus.” Vijf jaar geleden won zij The next boy and girlband. Zij traden zo’n drie jaar succesvol op onder de naam GRLBND reisden af naar Indonesië en werden daar bejubeld. Deze ervaring bleek een goede basis te zijn voor dat wat Denise eigenlijk wilde. Iets opbouwen dat helemaal van haar was; eigen tekst en eigen compositie. Ook de vele uren die zij doorbracht in de studio’s hebben bijgedragen aan het succes van nu. ‘Je mist me’ is voortgekomen uit een periode die bepaald niet de leukste was van haar leven. Aan het voor haar zelf kiezen ging een heel denkproces vooraf.

Zij sprak met andere vrouwen in een gelijke situatie en merkte dat ook zij heel lang bezig waren voor zij een beslissing durfden en konden nemen. “Vrouwen zijn vaak goed in het geven van raad maar zelf ook die stap nemen is toch een heel ander verhaal”, is een conclusie. “Voor jezelf kiezen gaat niet vanzelf.” Met deze single hoopt Denise dat er vrouwen zijn die uit de voor hen herkenbare tekst hun kracht weten te halen. Niet zij missen hun relatie, maar zij worden gemist. Daar gaat deze single over.

Podium diva

Denise was op meerdere locaties in Aalsmeer te zien en te horen. Zij deed mee aan Plaspop en trad ook op voor de bewoners van de Kerkweg waar haar moeder Marionne de Niet coördinator is van de Lief en Leed straat – een initiatief van Participe bedoeld om straten en wijken meer met elkaar te verbinden. Zij is zeker van plan om de draad weer op te pakken. Op het podium is Denise een diva maar privé heel bescheiden. Een foto? Daar moet zij even naar zoeken. “Je hebt toch wel foto’s van jezelf?”, is een verbaasde reactie. “Ja, maar dan ben ik zo geschminkt.” Het is tekenend voor deze talentvolle zangeres en danseres, want daarin blinkt zij ook uit. Het podium is haar leven, daar ligt haar ziel en zaligheid. Maar zij is ook nog steeds dat leuke lieve meisje van vroeger gebleven die heel goed wist wat zij later wilde worden en dat nu ook bereikt heeft.