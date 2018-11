Cross-seizoen van start bij AKU Uithoorn

Uithoorn – De winter is weer begonnen en dat betekent ook de start van het cross-seizoen voor de jeugd van AKU. Zaterdag 10 november organiseert AKU de eerste regionale crosswedstrijd waar atleten van ongeveer 20 atletiekverenigingen uit de regio aan meedoen.

Het enthousiasme voor het crossen wordt steeds groter en de vereniging verwacht tussen de 800 en 900 deelnemers aan de startstreep. Tussen 11.00 en 15.00 uur wordt er in meer dan 15 leeftijdscategorieën gestreden op en vooral rond de atletiekbaan en sportpark de Randhoorn.

De oudste jeugd van A- en B-junioren bijten de spits af om 11.00 uur en de jongste pupillen van 5/6 jaar lopen hun wedstrijd rond 15.00 uur. Uiteraard zijn de afstanden per leeftijdscategorie heel verschillend. Zo lopen de A-junioren een afstand van 3500 meter, de jongste pupillen leggen een parcours van 600 meter af en de andere groepen lopen een afstand daartussen.

Parcoursbouwer Kees Verkerk heeft voor alle leeftijdscategorieën een interessant parcours gemaakt. Voor een klein deel wordt de atletiekbaan gebruikt, maar het grootste deel van de cross gaat over gras en onderweg zijn er hindernissen in het parcours opgenomen, zoals hooibalen, heuvels, trappen, etc.

Alle starts vinden plaats op de atletiekaccommodatie van AKU op Sportpark de Randhoorn en iedereen is van harte welkom om naar deze speciale tak van de atletieksport te komen kijken.