Eerste punten binnen voor wielrenners UWTC

Uithoorn – Afgelopen weekend waren de UWTC veteranen Leen Blom, Ben de Bruin, John Tromp en Guus Zantingh weer actief. Zij reisden naar Amersfoort om daar hun wedstrijd te rijden. In de 60+ wedstrijd werd er hard gereden maar desondanks de stevige wind lukte het niemand om te ontsnappen uit het peloton. Dus draaide het op een massa spurt uit en hierbij was de Nederlandse kampioen Ron Paffen uit Milsbeek duidelijk de rapste voor Arie Blomberg uit Kedichem. John Tromp wist zich in het sprinters geweld goed te handhaven en werd 4e, Ben de Bruin kwam als 19e over de streep.

Bij de 70+ waren vanuit de start diverse uitlooppogingen en nadat er halverwege koers een premiespurt was geweest waagden drie renners, met daarbij Guus Zantingh, een poging en dat lukte om uit het peloton te ontsnappen. De drie werkten goed samen en bouwden een mooie voorsprong op. Tegen het einde van de wedstrijd sloot nog een renner zich aan bij de kopgroep. Guus Zantingh uit Mijdrecht wist overtuigend zijn eerste overwinning van de seizoen te behalen voor Hans van Bavel uit Sint Anthonis. Leen Blom finishte als 15e.

Competitie en wedstrijden

Ook bij UWTC hoopt de eerste wedstrijden weer te kunnen organiseren. De dinsdagavondcompetitie is op 7 juli weer gestart. Zondag 9 augustus wordt er een interclub jeugdwedstrijd bij UWTC verreden. Hier kan de jeugd van 8 tot 16 jaar van start.

Zondag 6 september staat de ronde van Uithoorn op het programma. Beide wedstrijden worden verreden op het clubparcours van UWTC op sportpark Randhoorn.

Foto: Guus Zantingh als eerste over de finish.