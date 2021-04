Eerste nieuwe bewoners in het ‘Rooie Dorp’

Aalsmeer – De eerste woningen aan de Machineweg worden deze maand opgeleverd. In totaal bouwt woningcorporatie Eigen Haard 63 huurwoningen in het ‘Rooie Dorp’. Het is precies 100 jaar geleden dat de oorspronkelijke woningen zijn opgeleverd.

In totaal komen in het nieuwe ‘Rooie Dorp’ 63 huurwoningen. Van de 46 eengezinswoningen verhuurt Eigen Haard er 13 in het middensegment. Die zijn vooral bestemd voor doorstromers uit de sociale huur. De 17 sociale huurappartementen vormen samen een gebouw van drie woonlagen met een lift. Een aantal huurders van de oude woningen keert terug.

Het nieuwe ‘Rooie Dorp’

Architectuur respecteert het verleden

De architectuur van de nieuwe woningen verwijst naar de oorspronkelijke woningen die in 1921 door ‘Woningbouwvereeniging Volksbelang’ zijn gebouwd. De kenmerkende rode daken en replica’s van de gevelstenen met vogels zijn ook te zien in de nieuwbouw. “Dat maakt deze oplevering extra feestelijk”, zegt bestuurder Vera Luijendijk van Eigen Haard. “We vieren het eeuwfeest van het ‘Rooie Dorp’ met duurzame nieuwe woningen. Die woningen respecteren het verleden en staan voor alles wat de volkshuisvesting ons land heeft gebracht en brengt.”

Betaalbare woningen erbij

“De oplevering van het ‘Rooie Dorp’ is een mooie mijlpaal in onze woningbouwontwikkeling”, zegt wethouder ruimtelijke ordening Bart Kabout. “Aalsmeerders houden van dit markante stukje dorp. Deze wijk is een mooi voorbeeld hoe we oude traditionele elementen weer modern laten terugkomen. En natuurlijk zijn we heel blij dat er zelfs nog 17 extra woningen bijgebouwd zijn, zowel sociale huur als woningen in het middensegment.”

Als vanouds: Tegeltjes op de woningen.

Een nieuw begin

Rinky, Elsa en hun dochter Chloë zijn nieuwe bewoners van het ‘Rooie Dorp’. Vol trots staan ze voor hun nieuwe woning met naast de deur een mooie tegel van een fazant. “Hier hebben we lang naar gezocht. Onze woonsituatie was best lastig en dit voelt als een nieuwe start. De appelboom die we vandaag hebben gekregen staat wat dat betreft wel symbool voor een nieuw begin.”

Foto: De familie Feenstra-Neijndorff, Eigen Haard bestuurder Vera Luijendijk en wethouder Bart Kabout.