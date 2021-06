Eerste rondleiding voor gebruikers MFA Thamerdal

Uithoorn – De bouw van het nieuwe, multifunctionele buurtcentrum MFA Thamerdal was deze week zo ver gevorderd dat de toekomstige gebruikers uitgenodigd werden voor een eerste rondleiding door de ruimtes.

Maandag 31 mei maakten twee kleine groepen onder leiding van de architect Slangen+Koenis een ronde door het gebouw. Zo konden Het Duet en Solidoe voor het eerst de grote, vierkante gymzaal zien die met de klimwand, trampoline en een moderne Led-vloer geschikt is voor verschillende sporten, gymlessen en spelletjes. De maatschappelijke organisaties Uithoorn voor Elkaar, Vluchtelingenwerk, Brijder en de Voedselbank konden door de spreekkamers en ruimtes lopen waar ze vanaf juli hun werk zullen doen.

Wethouder José de Robles: “Dit nieuwe centrum is niet alleen een waardevolle aanvulling op de school en de verschillende organisaties, maar er komt ook een ontmoetingsplek voor de buurt. Hier zijn we echt heel blij mee.” Achter de zonovergoten buurtkamer op de begane grond, is een grote ruimte gereserveerd voor de muzieklessen van Mama Coelia. “Ik loop iedere dag een rondje met de hond langs het gebouw”, bekent oprichtster Corinne Boswijk. “Maar nu ik erin sta, wordt het wel heel echt. Prachtig!”

De buurt kijkt ernaar uit

Net als de muziekdocente houden de kinderen van IKC Het Duet de bouw naast hun school nauwlettend in de gaten. Directeur onderwijs Paula Bouw: “Iedere dag hoor ik wel: Juf, heb je al gezien wat er nu weer bij is gekomen? Ze kunnen niet wachten.” Ook Alexander Smal van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) was aanwezig bij de rondleiding. “Een mooie gelegenheid om te zien wat de mensen die zo hard hebben meegedacht in het ontwerp er nu van vinden. Draagvlak is immers een van de kernvoorwaarden van SLS.”

‘Samen’ is net als ‘Verbinding’ een belangrijk thema voor het buurthuis en dat is terug te zien in het gebouw. Veel glazen wanden en doorkijkjes, maar even zoveel mogelijkheden om apart te werken of te bellen. De kracht van samen, zonder de hinder.

Tijdens de rondes valt daarbij op dat de akoestiek in niets doet denken aan de holle galm van een gemiddeld casco nieuwbouwpand. “Dat komt door de speciale geluidsabsorberende dakplaten die we hebben toegepast”, verklaart architecte Marthe Hoens. “Voor ons een belangrijk aandachtspunt op een plek waar veel mensen samenkomen, samenwerken en overleggen.” Of, zoals een van de aanwezigen zei: “Goed dat we allemaal straks hier zitten. Zo kun je makkelijk advies vragen aan elkaar.” De gebruikers kunnen na de verwachte oplevering eind juni hun intrek in het gebouw nemen. Een feestelijke opening voor de buurt wordt gepland voor na de zomervakantie.

Foto: Het eerste kijkje in het buurtcentrum in aanbouw was een bijzonder moment voor de toekomstige gebruikers.