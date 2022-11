Eerste bedrijf open op nieuw terrein Royal FloraHolland

Aalsmeer – Vrijdag 18 november was de officiële opening van het bedrijf Marginpar op het nieuwe terrein van Royal FloraHolland: Aalsmeer Oost. Met de overhandiging van een grote gebloemde sleutel was de oplevering van het nieuwe pand van Marginpar een feit. De kweker en importeur van zomerbloemen is hiermee het eerste bedrijf op dit nieuwe terrein. Ook werd direct de interne productstraat opgeleverd. Hiermee is de marktplaats van FloraHolland direct binnen handbereik voor Marginpar.

“Twee jaar geleden gaf Marginpar bij Royal FloraHolland aan dat ze graag wilden verhuizen naar deze nieuwe locatie”, vertelt CFO van Royal FloraHolland, David van Mechelen. “Dit was de trigger voor de ontwikkeling van Aalsmeer-Oost.” Wethouder Robert van Rijn: “Als gemeente Aalsmeer, zijn wij verheugd dat Marginpar ervoor heeft gekozen om in onze gemeente gehuisvest te blijven. We zijn er van overtuigd dat zij op de marktplaats van Royal FloraHolland, werkgelegenheid creëert, verder kan groeien en bijdraagt aan een sterke sierteeltsector. En dit is belangrijk voor de Aalsmeerse economie.”

Naast Marginpar is er nog meer ruimte voor bedrijven om zich te vestigen op het nieuwe terrein. Met het doortrekken van de productstraat zijn straks alle bedrijven in Aalsmeer-Oost direct aangesloten op de marktplaats en kunnen zij gebruik maken van de logistieke voordelen van Royal FloraHolland.