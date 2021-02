Eerder op pad voor oud papier door avondklok

Kudelstaart – De avondklok heeft gevolgen voor het ophalen van oud papier in Kudelstaart. Deze maand halen de vrijwilligers van korfbalvereniging VZOD het oud papier op. Ook zij moeten weer om 21.00 uur binnen zijn en zullen daarom op vrijdag 5 februari eerder beginnen en eerder stoppen met het ophalen van oud papier.

De vrijwilligers zetten alles op alles om al het oud papier op te halen. U kunt ze helpen door het papier voor 17.30 uur aan te bieden op de gebruikelijke plek. Mocht het zo zijn dat door tijdgebrek uw papier niet opgehaald kan worden, wordt dit op zaterdagochtend gedaan. Kijk voor de meest actuele informatie op de website van Stichting Supporting Kudelstaart: www.stichtingsupportingkudelstaart

Milieustraat

Oud papier kan ook altijd bij de milieustraat in Rijsenhout ingeleverd worden, op de Aarbergerweg 41. De milieustraat is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 16.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Hier kunt u behalve grofvuil ook andere afvalsoorten gescheiden aanbieden. Materialen worden op die manier gerecycled en blijven zo in de kringloop.