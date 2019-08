Eerbetoon oud-voorzitter en ere-lid Piet Breuren

Op zaterdag 3 augustus, tijdens zijn zo geliefde Polderfeest, heeft mevrouw Mien Breuren in het bijzijn van de leden van het Feestcomité een straatnaambord onthuld ter ere en nagedachtenis aan haar in het najaar overleden man Piet. Het plein voor het Hok van Siem op het evenemententerrein in De Kwakel is daarmee omgedoopt tot het Piet Breurenplein. Piet was sinds 1968 lid van het Feestcomité (50 jaar lang!) en was een van de eerste leden. In 1976, toen De Kwakel 400 jaar bestond, heeft hij met een paar mannen het initiatief genomen voor het eerste Polderfeest. Dit was gelijk een succes. Wat toen begon als enkele spelen in een weiland is in de loop van tijd uitgegroeid tot het vijfdaagse feest wat we nu hebben in De Kwakel. Al die jaren heeft Piet zich met hart en ziel ingezet voor het Polderfeest en de kermis in De Kwakel. Ook is Piet nog voorzitter geweest van het Feestcomité. Al met al meer dan genoeg reden voor de leden van het Feestcomité om Piet Breuren blijvend te eren met het Piet Breurenplein.