Eerbetoon aan omgekomen brandweermannen

Aalsmeer – Ieder jaar worden op de derde zaterdag in juni de brandweermensen herdacht die tijdens hun risicovolle werk zijn omgekomen. Dit jaar was het de 10e keer dat deze nationale herdenking plaatsvond. In Aalsmeer werd op het Raadhuisplein eer betoond aan de omgekomen collega’s door het in werking stellen van het water-ereteken. Dit ereteken wordt gevormd door twee brandweerspuiten waarvan de stralen elkaar kruisen.

Burgemeester Gido Oude Kotte: “Het is belangrijk stil te staan bij de brandweermensen die tijdens de uitoefening van hun werk het leven lieten en hun verhalen te laten weerklinken. Zij lieten hun gezinnen, kinderen, ouders, vrienden en collega’s achter en zijn overleden bij een inzet voor een ander. Zij betaalden daarmee de hoogste prijs. Deze herdenking biedt nabestaanden en (oud-)brandweermensen de mogelijkheid om samen de pijn uit het verleden te delen en dit te verwerken.”

Respect en dank

“Tegelijkertijd staan we erbij stil dat het beroep van brandweerman en -vrouw niet zonder risico’s is. Deze risico’s kunnen helaas nooit volledig worden weggenomen. Daarom wil ik mijn trots uitspreken. Ik ben trots op alle brandweermensen die vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week klaar staan. Ze staan paraat, verlenen hulp, redden en blussen in het belang van de veiligheid van ons allemaal. Daarvoor mijn grote respect en dank”, aldus burgemeester Oude Kotte.