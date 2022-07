De Kwakel – Op de Noord-Zuidroute in De Kwakel heeft zich donderdagmiddag rond 15.00 een éénzijdig ongeval plaatsgevonden met een kleine vrachtwagen. De kleine vrachtwagen raakte in de berm, ramde eerst een lichtmast en vervolgens een boom die geheel ontvelt raakte. Vervolgens kwam de vrachtauto tegen weer een andere boom tot stilstand. Over een oorzaak is op dit moment nog niets bekend. De bestuurder kwam met de schrik vrij. (foto Jan Uithol)