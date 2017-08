Eenzijdig ongeval bij afrit Aalsmeer

Aalsmeer – Zondag 13 augustus omstreeks 15.30 uur heeft er op de A9 bij de afrit Aalsmeer een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. De bestuurder verloor de macht over het stuur en vloog de vangrail in.

Een inzittende is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Aan een andere inzittende is eerste hulp verleend door medewerkers van de ambulance, maar verder onderzoek in het ziekenhuis bleek niet nodig.

Een berger heeft de zwaar beschadigde auto later in de middag opgehaald. De politie heeft ter plaatse een onderzoek gedaan naar hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

De afrit Aalsmeer is enige tijd afgesloten geweest vanwege reparaties aan het wegdek.

Foto: KaWijKo Media, Vivian Tusveld