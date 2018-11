Een (zon)dagje uit in het ‘eigen’ Aalsmeer

Aalsmeer – Zondag 11 november is echt een dag om er eens op uit te gaan in het ‘eigen’ Aalsmeer. Er is deze dag zoveel te zien en te doen, voor elk wat wils en voor jong en oud. De watertoren aan de Westeinderplassen is open en kan beklommen worden tussen 13.00 en 17.00 uur. Daarna of daarvoor naar de overkant, want het Flower Art Museum presenteert een nieuwe, bijzondere najaarsexpositie waarin, uiteraard, bloemen en planten centraal staan. Binnen lopen kan tussen 10.00 en 17.00 uur.

Kinderboerderij en midgetgolf

In de Hornmeer blijven is een optie, zeker voor gezinnen, want deze zondag is, als vanouds, kinderboerderij Boerenvreugd open en in de grote speeltuin zullen kinderen zich prima vermaken. Natuurlijk kunnen ook konijnen en cavia’s geaaid worden en vinden de schapen, geitjes en ezels aandacht heel leuk. Ook een idee: Een rondje op de mooie, groene midgetgolfbaan, eveneens in de Beethovenlaan. Na afloop kunnen de punten geteld worden onder het genot van koffie, thee of fris in de gezellige kantine van de midgetgolfclub.

Activiteiten voor kinderen

Verder zijn er deze zondag speciale activiteiten voor kinderen. In Studio’s Aalsmeer trakteren Ernst en Bobbie op de avontuurlijke show ‘Geklungel in de Jungle’ vanaf 13.30 uur. Aalsmeers Harmonie geeft voor kinderen vanaf 4 jaar een griezelconcert waarbij ook een mooi verhaal wordt voorgelezen. Van 14.30 tot 15.30 uur in zaal De Baccara aan de Baccarastraat. En de zondag afsluiten kan met Sint Maarten. In de RK-kerk Sint Jan in Kudelstaart is een speciale viering vanaf 18.30 uur met een verhaal en muziek van het Show- en Jachthoornkorps.

Lezing in Oude Raadhuis

Tot slot een tip voor kunstliefhebbers: Zondag 11 november om 15.00 uur vertellen de exposanten Erik de Jong en Boris Paval Conen over hun werk in het Oude Raadhuis. Veel gehoorde opmerkingen over de techniek van de schilder en de beeldhouwer zijn: “Dit bestaat toch niet!” Het ongeloof blijkt groot wanneer wordt verteld dat voor de achtergrond van de grote schilderijen van Erik de Jong onder andere potlood is gebruikt. “Maar het is wel waar”, vertelt hij. Het was zelfs de start om verder te gaan werken met houtskool. Over deze interessante zoektocht kan Erik boeiend vertellen, evenals over zijn onderwerp keuze.

Ook de houten beelden van Boris Paval Conen roepen veel vragen op. “Die barst zo precies in het midden, dat is opzet. Dat kan niet anders!” Toch zullen de luisteraars uit de mond van Boris horen dat de barst tijdens het werk is ontstaan en dat van opzet geen sprake is. In zijn beelden probeert Boris de kwetsbaarheid van de mens weer te geven.

Het respect voor deze kunstenaars zal na uitleg van de lezing alleen maar groter worden. Hun werkwijze, het geduld en de techniek, lijkt niet meer van deze tijd, maar gelukkig tonen beide kunstenaars een bewonderenswaardige schoonheid die de kijker nog meer zal doen verbazen en hopelijk inspireren! KCA raadt kunstliefhebbers van harte aan deze bijzondere lezing in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9 bij te gaan wonen.