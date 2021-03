De Ronde Venen – Op de goed gevulde ‘beeldbank’ van de historische vereniging De Proosdijlanden staan ook enkele honderden foto’s van De Hoef en Amstelhoek. De in 2011 overleden Henk Rademaker heeft in 1992 en 1997 meer dan driehonderd foto’s met bijbehorende teksten gepubliceerd in twee boekjes met de titel: “Een wandeling langs de Kromme Mijdrecht”. De foto’s geven historische beelden van De Hoef en Amstelhoek. Door deze foto’s met bijbehorende teksten in de beeldbank te publiceren wordt het werk van Rademaker toegankelijk voor iedereen die de beeldbank bezoekt.).

De beeldbank is in te zien via de website www.proosdijlanden.nl Kies voor de ‘Beeldbank’ en klik in de beeldbank op ‘foto’s’. In de linkerkolom staat bij ‘verwervingsbron’ een selectie van de verschillende samenstellers, zoals H.W. Rademaker.

Foto

Naast de foto’s die Henk Rademaker zelf bezat, heeft hij ook van vele anderen foto’s mogen gebruiken. Beeldbankbeheerder Arie Noteboom: “Om in de beeldbank goede kwaliteit foto’s te kunnen gebruiken willen we het liefst de originele foto’s of ansichtkaarten scannen. Helaas is al het originele foto- en tekstmateriaal van Henk Rademaker verloren gegaan bij een brand. We zouden het heel fijn vinden als we in contact kunnen komen met de mensen die destijds foto’s aan hem hebben uitgeleend voor zijn boekjes. We willen die foto’s namelijk heel graag opnieuw scannen, zodat we een betere kwaliteit foto in onze beeldbank kunnen opnemen.”

Maar niet alleen voor De Hoef, voor al onze dorpen geldt: Bent u in het bezit van originele foto’s, neem dan a.u.b. contact op met Arie Noteboom, tel 0297-283453 of stuur een email bericht naar NoteboomA@gmail.com.

Online

De historische vereniging De Proosdijlanden heeft sinds augustus 2019 een beeldbank online waarop steeds meer foto’s uit onze regio worden gepubliceerd. Deze foto’s en bijbehorende teksten zijn door iedereen te raadplegen. Noteboom: “Bij de start van de beeldbank zijn we begonnen om de foto’s en teksten van diverse oudere publicaties uit de regio te digitaliseren. Zo kunt u foto’s terugzien uit boekjes van onder andere Herman van Soest, Piet Gille, Fred de Wit en vele anderen. De teksten bij deze foto’s zijn zoveel mogelijk geactualiseerd. Zo is er de afgelopen periode ook hard gewerkt aan de foto’s van Henk Rademaker. We zijn de familie Rademaker zeer erkentelijk dat zij toestemming hebben gegeven om al zijn werk op deze manier te publiceren.”

Op de bijgaande foto ziet u hoe Marjon Vink, dochter van Henk Rademaker, meehelpt om de foto’s en verhalen over De Hoef en Amstelhoek op te nemen in de beeldbank.