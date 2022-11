“Een plek waar ik gewoon naar toe kan gaan”

De Ronde Venen – Mensen met een verstandelijke beperking voelen zich vaker eenzaam dan mensen zonder een beperking blijkt uit onderzoek. Meer warme contacten in de buurt kan dan een groot verschil maken. Voor medewerkers van Zideris De Ronde Venen aanleiding om op zoek te gaan naar manieren om meer verbinding te maken in De Ronde Venen.

Om meer verbinding met de buurt en met inwoners van De Ronde Venen te maken, hebben medewerkers van Zideris contact gezocht met de organisatoren van de ‘Ideeënwerkplaats De Ronde Venen’. Afgelopen maandag 21 november vond er een bijeenkomst plaats in Mijdrecht georganiseerd door de betrokkenen van dit platform. De bewoners van Zideris konden hier hun eigen ideeën inbrengen.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst hebben de bewoners van Zideris Proostdijstraat samen met hun begeleiders nagedacht over wat zij kunnen betekenen voor een ander. Waar denken zij aan als we het hebben over meer verbinding in de buurt, over meedoen in de samenleving? Wat zouden zij willen? Er ontstonden mooie ideeën zoals het glas wegbrengen voor een ander, een buurtmoestuin starten, het plaatsen van meer zitbankjes richting centrum voor mensen die slecht ter been zijn, een oliebollendag, een hondenuitlaatservice en nog veel meer mooie ideeën.

Zaal vol

Maandag 21 november was het zover. De netwerkbijeenkomst van de Ideeënwerkplaats vond plaats in de dagbestedingslocatie van Zideris. Bewoners van Zideris hadden vooraf actief op verschillende plekken geflyerd en hoopten op een goede opkomst. De spanning of er wel mensen naar de bijeenkomst zouden komen en of alles wel goed zou verlopen, liep gedurende de dag langzaam op. Om 19.15 uur gingen de deuren open. Al vrij snel kwamen de eerste bezoekers binnen en stroomde de zaal vol.

Na het voorstelrondje hebben de bewoners van Zideris hun ideeën gedeeld met andere inwoners uit De Ronde Venen, die zelf ook goede ideeën hadden hoe we met elkaar De Ronde Venen een beetje mooier, gezelliger en leuker kunnen maken. Nadat alle ideeën op tafel lagen, werden er een aantal ideeën tot een concreet plan uitgewerkt. Zo wordt er op korte termijn een buurtcafé opgestart waar activiteiten georganiseerd gaan worden. De eerste activiteit vindt plaats op 23 december van 19.30 tot 21.30 uur. Nieuwsgierig? Mail naar n.wahlen@kwadraad.nl