Een oer-Hollands Sport en Spel De Kwakel

De Kwakel – Afgelopen vrijdag werd het 47e Sport en Spel-weekend in De Kwakel geopend. Voor 197 kinderen uit groep 4 /m 8 die aan De Kwakel en/of KDO verbonden zijn, stonden er op het KDO-terrein het hele weekend spellen en activiteiten en veel gezelligheid klaar in het thema ‘Ik hou van Holland’.

Na het installeren in de tenten speelden de leiders en leidsters het openingsspel, waarbij zij een nat pak haalden en de groep Koekhappers als winnaar uit de bus kwam. ‘s Avonds gingen de voetjes van de vloer in de disco en vonden de jongste deelnemers van groep Sjoelers en wederom de Koekhappers een uitweg in het bamboelabyrinth. Het bleef nog lang onrustig op het tentenkamp!

Na een regenachtige start – maar dat hoort natuurlijk bij ‘Holland’ – werd het zaterdagochtend steeds beter weer. Bij Poldersport mocht de regen de pret niet drukken, want daar kwamen toch maar weinigen droog uit de strijd. Zaterdagmiddag was het KDO-terrein gevuld met circuit-spellen, the battle, atletiek en midgetgolf. Sjoelen, stoelendans, koppen snellen, maar ook de elk jaar terugkerende ballenvanger werden gespeeld. Prachtige hoofddeksels werden gemaakt bij creatief.

Zaterdagavond werden de kinderen vermaakt met een heuse ‘Ik hou van Holland’-show, gepresenteerd door Linda de Mol met als panelleden Willem-Alexander en Maxima. In de sporthal waren ze actief tijdens Glow in the Dark trefbal, voetbal en korfbal. Na de oudhollandse spelletjes in de kantine was het voor de meeste groepen echt bedtijd. De oudere kinderen van de Delfts blauwtjes, Oranje leeuwen, Stroopwafels en Schaatsers gingen op spooktocht. Heeft u het gegil in De Kwakel gehoord?

Op zondag kwamen niet alleen ouders, opa’s en oma’s en andere bezoekers langs, maar zelfs het zonnetje kwam nog even kijken bij Sport en Spel. Na alle sport en spelletjes, een heerlijke stroopwafel en een optreden van dweilorkest De Blaaskaken waren de kinderen en meer dan 100 vrijwilligers toe aan de sluiting van Sport en Spel.

Op de foto: de ‘Ik hou van Holland’-show. Foto aangeleverd.