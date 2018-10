Eco-dag op Golfcentrum Uithoorn

Uithoorn – Golfcentrum Uithoorn, dat anderhalf jaar geleden geopend werd door wethouder Ria Zijlstra, is bij aanleg en onderhoud altijd erg gericht op het groen-gebeuren.

Zondag 14 oktober was het op het Golfcentrum bomenplantdag. Inclusief de voorbereidingsdagen zijn er meer dan dertig bomen geplant die mede zorg moeten gaan dragen aan de bestrijding van de CO2 uitstoot in de regio. Meer dan twintig vrijwilligers zijn op deze zondag bezig geweest met het planten van bomen, het onkruid verwijderen (op strikt biologische wijze, zonder chemische middelen en met het handje) en met het snoeien van veel dor hout in de bosschages.

Voorafgaand aan het groen-gebeuren is een golfwedstrijd gespeeld, in analogie van de bekende Ryder Cup, tussen teams uit Uithoorn en teams uit de regio waarbij de wisselbeker ging naar de teams van Uithoorn.

Vogels en insecten

In toenemende mate weten velen Golfcentrum Uithoorn te vinden. Van scholieren tot zakenmensen en van gepensioneerden tot jonge ouders bezoeken de Golfclub die ‘committed to green’ is op regelmatige basis. Een actieve baancommissie is bezig met het opstarten van het volgende project, namelijk het maken van een houtwal, waar vogels en insecten een rust- en broedplaats vinden in deze drukke regio.

Nieuwe vijver

Ook de zakenwereld in de regio kent z’n verantwoordelijkheid voor het groen-gebeuren. Op zeer korte termijn wordt een nieuwe vijver, als waterhindernis voor de holes 1,7 en 9 gemaakt. Deze wordt volledig gesponsord door het bedrijfsleven.