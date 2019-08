Echtpaar Van Diemen viert 60-jarig huwelijk

De Kwakel – Veel samen sport kijken, klaverjassen en een druk sociaal leven. De ingrediënten voor een lang huwelijk volgens echtpaar Van Diemen uit de Kwakel. Zij kunnen het weten: het stel vierde onlangs hun 60-jarig huwelijk. Burgemeester Pieter Heiliegers ging op bezoek om een bloemetje en presentje te brengen. Corrie en Joop van Diemen hebben vijf kinderen, maar liefst acht kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Ze wonen nog steeds gelukkig in De Kwakel, waar Corrie geboren en getogen is. Joop van Diemen heeft altijd als betonvlechter gewerkt en had zijn eigen bedrijf. Zijn vrouw was volgens dochter Ellie altijd de stille kracht achter haar man.

Erg gecharmeerd waren ze toen burgemeester Pieter Heiliegers op bezoek kwam om hen persoonlijk te feliciteren met deze prachtige mijlpaal in hun leven. De burgemeester liet weten het een eer te vinden om op dit soort gelegenheden aanwezig te mogen zijn.