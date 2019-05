Echtpaar Van der Schilden 60 jaar getrouwd

Aalsmeer – Op dinsdag 28 mei heeft burgemeester Gido Oude Kotte een bezoek gebracht aan het echtpaar Van der Schilden. Zij waren de dag ervoor, om precies te zijn op 27 mei, maar liefst zestig jaar geleden in het huwelijksbootje gestapt.

Zowel meneer als mevrouw Van der Schilden zijn in Aalsmeer geboren en getogen. Zij hebben elkaar ontmoet in het Aalsmeerse familiebedrijf Van der Schilden. Op het moment dat mevrouw Van der Schilden als jongedame kwam werken in het familiebedrijf hadden beiden nog een andere relatie. Mevrouw van der Schilden: “Mijn verkering was altijd weg, want die werkte als schipper. Al snel werd mijn aandacht getrokken door de leuke zoon van mijn werkgever.”

Ook meneer Van der Schilden had al snel zijn oog laten vallen op de leuke nieuwe medewerkster. Al snel werden zij onafscheidelijk. Mevrouw Van der Schilden vertelt: “We hebben eerst een aantal jaren samengewoond op de Uiterweg in een bijgebouw bij het woonhuis van mijn ouders. Dat was heel modern voor die tijd.”

Na tien jaar wonen op de Uiterweg verhuisde het gezin naar elders in Aalsmeer. Inmiddels woont het jubilerende echtpaar met veel plezier aan het Poldermeesterplein.

Meneer Van der Schilden: “Mijn grote hobby is varen met onze vlet. Het is een oudje die ik jaren geleden in Broek op Langedijk heb gekocht. We hebben er heel Nederland mee doorgevaren en fantastische gezinsvakanties op beleefd. Zodra het weer het toelaat trekken we er nog steeds graag op uit op het water.”

Mevrouw Van der Schilden is een fervent visser. Zowel vanaf hun boot als op het eilandje in de Westeinderplassen dat al honderd jaar in hun familie is.

Het echtpaar heeft drie kinderen en inmiddels acht kleinkinderen. Burgemeester Gido Oude Kotte heeft het echtpaar gefeliciteerd met hun huwelijksjubileum en overhandigde het echtpaar een mooie bos bloemen en een kopie van de originele trouwakte.