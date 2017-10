Veel dynamiek op vrijwilligersmarkt

Uithoorn – Een grote paarse boog en een rode loper vielen al op aan de voorkant van het gemeentehuis op 7 oktober. Binnen hadden 23 maatschappelijke organisaties alles uit de kast getrokken om de bezoekers te laten zien hoe leuk, boeiend en nuttig vrijwilligerswerk kan zijn. Ondanks de aanhoudende buien, kwamen 100 mensen op de markt af.

Een aantal bezoekers gaf aan dat het nog een lastige klus is uit al deze leuke vrijwilligersfuncties een keuze te maken. Velen hadden wel een gaatje in de week vrij naast hun baan of andere drukke bezigheden. Gelukkig was het meestal mogelijk vrijwilligerswerk te vinden, zowel voor af en toe als voor meerdere dagdelen.

De goodybags, zelf al heel handig en duurzaam, werden gevuld met folders en informatie en natuurlijk gadgets. Genoeg om thuis nog een rustig te kijken welke organisaties het beste passen bij de wensen van de vrijwilliger. Ook waren er al 43 mensen die gelijk een vervolgafspraak met een organisatie hebben gemaakt.

Op een laptop konden de bezoekers ook zien dat er online een groot aanbod aan vrijwilligersvacatures in Uithoorn is. Deze is ook thuis te raadplegen via de website www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Bezoekers van de markt, maar ook andere Uithoornse inwoners, die het lastig vinden passend vrijwilligerswerk te vinden, kunnen ook een afspraak maken met het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Het Steunpunt is bereikbaar via vrijwilligerswerk@stdb.nl of via (0297) 230 280.