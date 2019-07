Duurzaamheidsfonds nog tot eind oktober

Aalsmeer– Inwoners van Aalsmeer die samen met hun buren of Vereniging van Eigenaren (VvE) hun woningen willen verduurzamen kunnen voor een subsidie nog tot oktober 2019 een beroep doen op het duurzaamheidsfonds.

Met een subsidie van Duurzaamheidsfonds Aalsmeer is het mogelijk om een adviseur in te huren. De adviseur onderzoekt hoe je het beste de woningen kunt verduurzamen en welke kosten en financiering nodig zijn. Ook kan de adviseur meedenken over de aanpak van een project met de straat of buurt.

Buurtprojecten

Momenteel lopen twee buurtprojecten met steun van het Duurzaamheidsfonds Aalsmeer. Bewoners van de Wilgenlaan in Aalsmeer onderzoeken met een adviseur hoe ze hun jaren dertig woningen energiezuiniger kunnen maken en hoe ze samen duurzame energie kunnen opwekken. Bewoners van de Anne Frankstraat en Haya van Somerenweg in Kudelstaart organiseerden een buurtproject voor hun jaren tachtig woningen. Ook diverse VvE’s ontvingen al subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar verduurzaming.

Ook voor energiecoöperatie

Het Duurzaamheidsfonds is uitsluitend bedoeld voor initiatieven die zich richten op meerdere particuliere woningen. Ook mensen die een energiecoöperatie willen oprichten kunnen terecht bij het Duurzaamheidsfonds. Het fonds is niet bedoeld voor individuele woningeigenaren. Zij kunnen voor advies naar Energieloket Aalsmeer.

Inwoners van Aalsmeer die nog gebruik willen maken van het Duurzaamheidsfonds moeten er snel bij zijn. Zij kunnen contact opnemen met Carina Dijkhuis, aanjager Duurzaamheidsfonds Aalsmeer via c.dijkhuis@amstelveen.nl. Meer informatie is te vinden op: www.aalsmeer.nl/duurzaamheidsfonds