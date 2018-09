Duurzaam wonen begint bij het Energieloket

Aalsmeer – De zomervakantie is voorbij, tijd om werk te maken van woningisolatie om er straks warmpjes bij te zitten. Een bezoek aan het Energieloket van Sienergie in het Boekhuis is dan een goede eerste stap. De gemeente maakt het inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart mogelijk dat zij daar gratis terecht kunnen voor gratis en onafhankelijk advies over de mogelijkheden.

Tegenstrijdige adviezen

Nog steeds zijn vele woningen niet of onvoldoende geïsoleerd, waardoor er onnodig veel moet worden gestookt. En dat is niet alleen slecht voor de portemonnee, maar ook voor het milieu. Heeft ook u last van tegenstrijdige adviezen van isolatiebedrijven of installateurs? Een veel gehoorde klacht. Waar doe je goed aan? Omdat Stichting Sienergie voor de diensten aan het Energieloket door de gemeente wordt betaald en geen winstdoel heeft, zijn de adviezen 100% onafhankelijk.

Winst behalen

De getrainde adviseurs van Sienergie nemen samen met u de mogelijkheden van uw woning door: waar valt nog winst te behalen met isoleren, zijn er mogelijkheden om zonne-energie op te wekken? Een goed geïsoleerde woning en bij voorkeur zelf opwekken van zonne-energie zijn voorwaarden om op termijn aardgasloos te kunnen wonen.

En hoe zou dat dan moeten? Sienergie maakt graag samen met u een stappenplan – zeg maar een Meerjarenduurzaamheidsplan – en neemt met u de besparings- en financieringsmogelijkheden door. Zodat u op een verantwoorde en betaalbare manier kunt toewerken naar een duurzaam wonen, een lagere energierekening en waardestijging van uw woning.

Het Energieloket is gevestigd in het Boekhuis, Zijdstraat 12 en houdt inloopspreekuur op woensdagen van 14.00 tot 17.00 uur en op afspraak.