Duofietsen nu ook voor thuiswonende ouderen

Aalsmeer – Met ingang van de maand mei breiden de activiteiten van Stichting SAM zich uit met duo fietsen voor thuiswonende ouderen. Stichting SAM die zich al jaren bezighoudt met duo fietsen en rolstoelwandelen voor bewoners van de Aalsmeerse zorgcentra, biedt het fietsen op een duo fiets nu ook aan bij thuiswonende ouderen. Inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart die niet meer zelfstandig kunnen of durven fietsen, maar toch graag een uurtje of langer willen fietsen, kunnen zich nu daarvoor opgeven.

Stichting SAM beschikt over vier duofietsen waarbij de gast en de vrijwilliger naast elkaar zitten. Er staan twee fietsen in Kudelstaart, één in Aalsmeer oost en één in Aalsmeer Zuid. Een van de inmiddels 25 enthousiaste fietsvrijwilligers van Stichting SAM haalt de gast ’s morgens of ’s middags van huis op en brengt hem of haar na een uurtje of anderhalf uur heerlijk gefietst te hebben, weer veilig thuis. Van maandag tot en met zaterdag kunnen zelfstandig wonende ouderen en fietsliefhebbers met een beperking zich opgeven voor zo’n fietsrit.

Duo fietsen is dubbel genieten.

Het leuke bij dit project ‘SAMen fietsen!’ van Stichting SAM is dat de gast, die overigens zelf mee mag trappen maar wat niet persé noodzakelijk is, zelf kan aangeven waar de rit naar toe gaat. Bijvoorbeeld naar het Seringenpark, de kinderboerderij, de Buurt of willen zij zien hoe het nieuwe recreatiegebied bij de watertoren geworden is. Er is van alles mogelijk en helemaal mooi is het feit dat er geen kosten aan verbonden zijn. Samen genieten is dus dubbel genieten!.

Aanmelden

Belangstellenden voor een (regelmatig) tochtje met de duo fiets kunnen zich als volgt aanmelden:

inwoners van Kudelstaart en Aalsmeer centrum/dorp bellen naar 06-26050242 of mailen naar samenfietsen@stichtingsam.eu; inwoners van Aalsmeer oost, Aalsmeer zuid en Hornmeer bellen naar 06- 33350147 of mailen naar samenfietsenoost@stichtingsam.eu. Uiterlijk vrijdags aangemeld, betekent dat men de week daaropvolgend kan worden ingedeeld. De coördinatoren van SAMen fietsen! stemmen alle wensen van de gasten af met de vrijwilliger van die dag zodat iedereen tevoren weet waar hij aan toe is.

Meer fietsers/vrijwilligers gevraagd

Om de mogelijkheid te hebben met nog meer thuiswonenden te fietsen vraag Stichting SAM nog steeds fietsers. De duo fietsen zijn eenvoudig te bedienen mede door de elektrische trapondersteuning dus geschikt voor zowel heren als dames. Uiteraard krijgt men uitvoerige instructies van ervaren duofietsers. Aanmelden kan door te mailen naar info@stichtingsam.eu. Overige informatie is te vinden op https://stichtingsam.eu/