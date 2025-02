Duo-expositie bij KunstRondeVenen

Mijdrecht – In de galerie van KunstRondeVenen, Lindeboom 7 in Mijdrecht, is van 20 februari tot en met 15 maart een expositie ingericht met werk van Agnes van der Wal en Annemarieke Reeskamp.

Agnes is lid van de kunstenaars-vereniging en Annemarieke heeft zij als gastexposant uitgenodigd om ook haar werk tentoon te stellen. De expositie laat twee werelden zien, die van de figuratieve en die van de abstracte kunst. De galerie is geopend op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen, van 12.00 tot 16.00 uur.

Agnes van der Wal-Baselier heeft in haar herinnering altijd al getekend en nadat zij in Mijdrecht kwam wonen, heeft zij zich, door cursussen te volgen bij Atelier de Kromme Mijdrecht, hier verder in bekwaamd en uiteindelijk gespecialiseerd in aquareltechnieken. Zij heeft ook cursussen gevolgd bij ateliers in Uithoorn en Amstelveen. Zij heeft vaker geëxposeerd, waaronder in Aalsmeer. Dat waren exposities die werden georganiseerd door Amazing Amateurs (KCA). Aquarel heeft als techniek haar voorkeur gekregen, omdat de verf mooi vloeit. Een moeilijke techniek, die altijd weer een uitdaging inhoudt. Om zich te blijven ontwikkelen, volgt Agnes nog regelmatig lessen in Kortenhoef.

Annemarieke Reeskamp heeft bij de kunstbeoefening een lange weg gevolgd, waarin zij met diverse kunstvormen heeft geëxperimenteerd. Uiteindelijk is zij daarbij uitgekomen op een voorliefde voor abstract werk. Mixed media hebben daarbij haar voorkeur. Annemarieke zegt hierover: “Hoewel het fijn is om af en toe, ter afwisseling, figuratief te werken, geven acryl, conté, neocolor en collage mij de mogelijkheid om intuïtief en abstract bezig te zijn.” Dat dit tot prachtige resultaten kan leiden, kun je in de galerie van KunstRondeVenen zelf vaststellen.

KunstRondeVenen is een vereniging van professionele en hobbymatig werkende kunstenaars, die in De Ronde Venen wonen of daar hun atelier hebben. Leden van de vereniging kunnen echter kunstenaars van buiten de regio uitnodigen om samen met hen te exposeren. Tijdens de Atelier Route, die op 24 en 25 mei zal worden georganiseerd, zal dat ook weer het geval zijn.

Voor meer informatie over KunstRondeVenen en de aangesloten kunstenaars kun je terecht op www.kunstrondevenen.nl en op de Facebook-pagina van de vereniging.

Op de foto: Werk van Agnes van der Wal-Baselier (links) en werk van Annemarieke Reeskamp (rechts). Foto’s zijn aangeleverd.