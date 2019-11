Duizelingwekkende jazz in Bacchus

Aalsmeer – Het werd een absoluut hoogtepunt van dit 25ste seizoen van KCA-Jazz in Bacchus afgelopen zaterdag 16 november. De – veel te weinig – mensen (voetbalavond: 0–0) waren getuige van een jazzconcert om nooit te vergeten.

Wie speelde er? Claudio jr De Rosa! Wie? Nooit van gehoord! Een 27-jarige tenorsaxofonist en componist uit Napels landt plotseling in cultureel café Bacchus, na een triomftocht via de conservatoriums van Salerno, Rome en Den Haag – en na diverse jazzprijzen te hebben gekregen. Of het niets is. Hij bespeelt alle registers van de saxofoon. Fel swingende razend-virtuoze improvisaties, ingewikkelde maatsoorten, spannende ‘breaks’, ontroerende ‘ballads’ – hij beheerst het allemaal. Invloeden van de grote Amerikaanse saxofonisten zijn op een geheel eigen wijze in zijn spel verwerkt.

De hele moderne-jazzgeschiedenis komt langs. Ook in het spel van de Spaanse pianist Xavi Torres en de Siciliaanse bassist Mauro Cottone (die beiden al eerder in Bacchus speelden met de band van Bernard van Rossem). Vooral Xavi gaat tot het uiterste van zijn kunnen – en dat is heel ver!

En Sander Smeets (in Rotterdam mede-oprichter van bigband Dutch Jazz Collective) is een attent-stomende melodiedrummer à la Max Roach – maar in een volstrekt eigen stijl die ook invloeden van Free-Jazzdrummers verraadt.

In Bacchus presenteerde Claudio zijn nieuwste en – alweer – derde CD, ‘Forces’, met als motto: ‘If an egg is broken by an outside force, life ends; if broken by an inside force, life begins’. Het zijn de innerlijke krachten die het leven bepalen. Dat was goed te horen, in Bacchus. Foto: Jacqueline Kristelijn

Pierre Tuning