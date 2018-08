Drukke avond/nacht voor de brandweer

Aalsmeer – In de nacht van zondag 26 op maandag 27 augustus omstreeks twaalf uur is er brand ontstaan in een bovenwoning aan de Pontweg. Drie personen zijn daarbij via het balkon gered door de brandweer.

Een afvalcontainer voor de deur van het pand stond in brand. Hierdoor konden de bewoners hun woning niet verlaten. Een ladderwagen van de brandweer heeft de drie bewoners naar beneden gebracht. Zij zijn door het aanwezige ambulancepersoneel gecontroleerd.

De brand is volgens de politie mogelijk in verband te brengen met andere container-branden. Eerder op de avond al een container in brand op de Japanlaan, daar vlakbij brandde ook een scooter uit op de Legmeerdijk.

Terwijl de brandweer met de woningbrand bezig was, werd ook een containerbrand gemeld bij de Hoogvliet aan de Aalsmeerderweg. Desondanks waren de brandweerlieden ook hier snel ter plaatse en werd de brand geblust. De schade is beperkt gebleven.

Er is een vermoeden dat de branden zijn aangestoken. De politie doet nader onderzoek.

Foto: VTF / Vivian Tusveld