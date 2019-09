Druk met aanrijdingen op N201

Uithoorn – Woensdagmorgen: eerst éénzijdig ongeval op de N-201 nabij de fietsbrug. Een Mini is in een slip geraakt en heeft daarbij hard de vangrail geraakt. De wagen kan als total loss worden gezien. Omdat er enkele honderden meters verderop in dezelfde richting voor de kruising met de Legmeerdijk ook nog een kleine kettingbotsing met 4 auto’s was rukten de hulpdiensten met veel wagens uit.

Onder andere de Brandweer Amstelveen kwam met een hulpverlenings voertuig ter plaatse. Gelukkig bleek inzet niet nodig.(foto Jan Uithol)