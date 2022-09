Aalsmeer – JOGG Aalsmeer organiseert van 26 september tot en met 2 oktober alweer voor de derde keer de Drink Water Week in Aalsmeer. Tijdens deze week wordt op scholen, sportverenigingen, jongerencentra en het consultatiebureau extra aandacht besteed aan het belang van water drinken. Tijdens de themaweek Drink Water organiseert JOGG Aalsmeer samen met partners verschillende activiteiten. Zo gaat Team Sportservice langs scholen, verenigingen en jongerencentrum Place2Bieb met de waterbar. Deze ‘bakfiets’ maakt het water drinken nog leuker doordat je gemakkelijk je water kan pimpen met munt, citroen of aardbei.

“In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat door het organiseren van de Drink Water Week kinderen erg enthousiast zijn over het drinken van (vers fruit) water. Ook ouders en andere partners zien dat water drinken leuk, lekker en makkelijk is. Het is de gezondste dorstlesser”, zegt JOGG-regisseur Micha Hoogewoud van Team Sportservice Aalsmeer.

Dit jaar worden er tijdens de Drink Water Week ook aan alle leerlingen in groep 3 een Dopper (waterfles) uitgedeeld. De gemeente Aalsmeer is initiatiefnemer van het uitdelen van deze Doppers en stimuleert hiermee het waterdrinken, maar ook duurzaamheid vanwege de hervulbare waterfles. JOGG Aalsmeer zet zich in voor een gezonde jeugden een gezonde toekomst. JOGG is een samenwerking van gemeente Aalsmeer, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, Albert Heijn, GGD Amsterdam en Team Sportservice Aalsmeer.