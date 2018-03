Drie zeges voor Remco bij darten in ’t Dijkhuis

Oude Meer – Enthousiast en sportief hebben alle darters hun pijlen weer gegooid op vrijdag 2 maart in ’t Dijkhuis en Remco Maarse zegevierde maar liefst drie maal: Remco won de finale in de winnaarsronden tegen Chris Brouwer met 4-2, gooide de hoogste finish (120) en gooide de meeste 180-ers! In de verliezersronde won Gerard Bak van Leon Spaan met 3-2.

Na de pouletjes werden er bij de dames ook weer spannende finales gespeeld. Bij de winnaarsronde won Lenny Vork van Jolanda Heijsteeg met 3-2 en bij de verliezersronde won Henny Taal van Marieke van Zanten met 2-0. Voor alle winnaars waren er bloemen, een beker en chocolaatjes.

Vrijdag 16 maart is de dertiende speelavond van het seizoen in ’t Dijkhuis aan de Aalsmeerderdijk 77 in Oude Meer. Het darten start met de pouletjes om 20.30 uur en deelname kost 4 euro. Iedereen vanaf 16 jaar is van harte welkom. Het Dijkhuis is open voor inschrijving en ingooien vanaf 18.30 uur.