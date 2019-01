Drie personen onwel door vreemde lucht

Aalsmeer – Maandag 28 januari omstreeks kwart voor vijf in de middag werd in een bedrijfspand aan de Aalsmeerderweg een lucht geroken waar mensen onwel van waren geworden.

Drie mensen gaven aan niet lekker te zijn en zich licht in hun hoofd te voelen. De oorzaak van de vreemde lucht was onduidelijk. Daarom werd de brandweer opgeroepen.

Opvallend genoeg was twee weken eerder in het bedrijfspand ernaast een hennepkwekerij ontdekt en ontmanteld. Reden genoeg om drie andere bedrijfspanden te controleren. Mogelijk zorgde een andere hennepkwekerij voor stankoverlast. Er is echter niets aangetroffen.

Mogelijk kwam de geur nog uit het pand met de reeds ontmantelde hennepkwerij.

Foto: VTF / Laurens Niezen