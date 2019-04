Drie koninklijke onderscheidingen in Uithoorn

UITHOORN – Tijdens de traditionele lintjesregen op vrijdag 26 april zijn drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van Uithoorn. Burgemeester Pieter Heiliegers speldde bij Finy Jansen, Alie Veldman-Van Drogen en Gert-Jan Stoop de versierselen op die horen bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis onder het toeziend oog van familie en vrienden.

Mevrouw Jansen

Mevrouw Finy Jansen is vanaf 1979 verbonden aan stichting Dansende Wielen Katwijk als rolstoel dansinstructeur en sinds 1998 ook voor stichting De Zevensprong. Vanaf 2008 is zij vrijwilligster bij Participe Amstelland. In 2014 is mevrouw Jansen als begeleider bij de groep Werelddansen van vereniging De Schakel gestart en als vrijwilligster bij stichting Kinderboerderij Aalsmeer “Boerenvreugd”. Bij verpleeghuis Het Hoge Heem is zij sinds 2016 actief als activiteitenbegeleidster.

De heer Stoop

De heer Gert-Jan Stoop was van 1983 tot en met 2000 voorzitter van winkeliersvereniging Zijdelwaard. Sinds 2000 is hij een actief lid van Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn en heeft hij in die tijd diverse functies binnen de club bekleed. Van 2010 tot heden is de heer Stoop voorzitter en coördinator van stichting Amsterdamse Bos Golf, een initiatief van de Rotaryclub en het Amsterdamse Bos om goede doelen financieel te ondersteunen.

Mevrouw Veldman-Van Drogen

Mevrouw Alie Veldman-Van Drogen is sinds 1986 vrijwilligster voor de Uithoornse Reddingsbrigade. Zij geeft zweminstructie aan kinderen en heeft tal van bestuursfuncties vervuld. Vanaf 2000 is mevrouw Veldman actief voor de Protestantse Gemeente Uithoorn, met name voor de kindernevendienst. Sinds 2011 is zij één van de vrijwilligers voor het AED-team Uithoorn-De Kwakel. ( foto Patrick Hesse)