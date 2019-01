Mooie donaties voor drie goede doelen

Aalsmeer – Eind 2018 bereikten de heren Henk van Leeuwen, Hans van der Meer en Nico Eveleens de prachtige leeftijd van 60 jaar. Elke tien jaar vieren zij dit met z’n drieën.

Dit keer was het grote feest in de Doopsgezinde kerk. Het thema was Oud Hollands, Sinterklaas kwam op bezoek en de voetjes gingen van de vloer. De heren zelf doen veel aan vrijwilligers werk en hadden hierdoor het idee opgevat om de gasten geen cadeau mee te laten nemen, maar een donatie te doen. Hier is massaal gehoor aan gegeven.

Ze hebben drie goede doelen kunnen verblijden met een donatie: Stichting Dag van je Leven, Hart 4 onderwijs Nepal en de Mike Multi Foundation. Wat een geweldig initiatief van deze drie heren!