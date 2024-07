Drie Dagen Cultuur en Plezier op het Marktplein Festival 2024

Uithoorn – Het was afgelopen weekend een heel weekend genieten aan de Amstel in Uithoorn. Van vrijdag 5 tot met zondag 7 juli 2024 vond op het Marktplein in Uithoorn de allereerste editie plaats van het Markpleinfestival. Tijdens dit festival konden bezoekers over 3 dagen verspreid genieten van verschillende culturele evenementen. Zo was er vrijdagavond het ‘Concert aan de Amstel’ waar het blaasorkest van de Nederlandse Douane en musicalster Brigitte Heitzer met haar passie en muzikale talent het publiek meenam op een muzikale reis. Op zaterdag was het één groot feest bij het ‘Marktpleinfestival Live’ en werd er gedanst en meegezongen tijdens de fantastische optredens van Edo Barends, Angelina Garcia, Eddy Walsh, Quincy en Glen Palm en het meezingteam. En op een scherm kon het aanwezige publiek zien hoe onze mannen van Oranje in een zenuwslopende EK-voetbalwedstrijd tegen Turkije met een 2-1 winst de halve finale behaalde. Dit verhoogde de feestvreugde nog meer. Als afsluiting van dit gezellige weekend was er dan op zondag nog de Cultuurmarkt Uithoorn & De Kwakel. Er stonden kraampjes met clubs en verenigingen die creatief en cultureel actief zijn in de Gemeente Uithoorn. en op het podium buiten en in de Bibliotheek waren verschillende optredens. Al met al een geweldig mooi cultureel weekend aan de Amstel in Uithoorn!

Foto: aangeleverd