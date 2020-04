Draaiorgel-muziek van Lions voor ouderen

Aalsmeer – De bewoners van de zorginstellingen werden op Goede Vrijdag (10 april) verrast door een draaiorgel uit Leiden. De dames Lionsclub Aalsmeer Ophelia en de heren Lionsclub Aalsmeer hadden het initiatief genomen om draaiorgel ‘De Blauwe Pilaar’ van de firma Krul uit Leiden naar Aalsmeer te laten komen.

Zij waren van mening dat de bewoners in deze lastige periode, van niet naar buiten kunnen en geen bezoek mogen ontvangen, wel wat vrolijkheid konden gebruiken. Het orgel heeft achtereenvolgens gespeeld voor de bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer, Verpleeghuis Rozenholm, Zorgcentrum ’t Kloosterhof en de locatie van Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan. De tour werd afgesloten bij de ouderenhuisvesting op het Ad Verschuerenplein in Kudelstaart.

Bewoners en medewerkers van ’t Kloosterhof genieten van de muziek uit het draaiorgel van Fabian Krul.

Het was een enorme verrassing voor alle bewoners; dit bleek wel uit het feit dat voor de ramen en op de balkons blije bewoners verschenen, die meezongen, -dansten en -klapten. Beide Lionsclubs wensen de bewoners en ook het verzorgend personeel veel sterkte in deze moeilijke periode!