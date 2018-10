Draaginsigne voor 17 ereburgers van Aalsmeer

Aalsmeer – Ereburgers zijn mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Aalmeerse samenleving en van grote betekenis zijn geweest voor de gemeenschap.

Aalsmeer heeft 17 ereburgers die nog in leven zijn. In dit illustere gezelschap bevinden zich oud-bestuurders uit de politiek, waaronder oud-burgemeester Joost Hoffscholte, maar ook bestuurders van bedrijven die belangrijk zijn voor Aalsmeer, zoals de bloemenveiling en de TV studios. Vier van de ereburgers zijn voormalig Olympisch kampioenen. De meest recente ereburger is oud-wethouder Ad Verburg.

Wand met namen

Aalsmeer is trots op zijn ereburgers. Om hen de erkenning te geven die hen toekomt heeft burgemeester Nobel een draaginsigne laten ontwerpen en in de kamer van burgemeester en wethouders een wand laten maken waarop alle ereburgers staan vermeld.

Op woensdag 17 oktober nodigde de burgemeester de ereburgers uit in het gemeentehuis. Hij overhandigde hen het draaginsigne en liet de wand met namen zien. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Foto: 17 Ereburgers heeft Aalsmeer die nog in leven zijn. Onder andere oud-burgemeester Joost Hoffscholte kreeg van huidige burgemeester Jeroen Nobel een draaginsigne.