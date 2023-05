DownTown Radio Aalsmeer bij Jij & Ik winkel

Aalsmeer – De Jij & Ik winkel in de Ophelialaan gaat 1 juni officieel weer open na een flinke verbouwing en uitbreiding van het pand. Naast de oorspronkelijke winkel is nu ook de bakkerij van Gewoon Doen daar te vinden. Programmamakers Dennis Wijnhout en Ilse Zethof gaan bij ze op bezoek om alvast een kijkje te nemen hoe het met ze gaat, of de verhuizing al achter de rug is, wat voor taartjes je kunt kopen en nog heel veel meer. Ook besteden ze aandacht aan de Dag van je Leven bootjesdag en DownTown Ophelia. Twee leuke evenementen die in juni weer plaatsvinden. Luister of kijk via je TV zaterdagmiddag 20 mei om 14.00 uur naar ‘DownTown Radio’.

‘That’s Life’ over auto’s en kunst

Tijdens weer een nieuwe uitzending van het kunst- en cultuurprogramma ‘That’s Life’ ontvangen programmamaakster Jenny Piet en technicus Dennis Wijnhout op Hemelvaartsdag (donderdag 18 mei) om 20.00 uur leuke gasten. Aalsmeer Roest Niet, een mooi evenement voor de liefhebbers van klassieke auto’s en motoren, oud- en jongtimers, viert hun 15-jarig bestaan. Dit jaar vindt het evenement op 11 juni plaats en daar komen Rinus van Itterzon en Cees Eikelenboom over vertellen. Ook veel aandacht voor de Kunstroute Nieuwkoop in het Pinksterweekend waarbij je heerlijk kunst kunt kijken. Bestuursleden Bram Kranenburg en Riet van Veeren en deelnemende kunstenaar Marcel Witte komen naar de radiostudio.

Special Force bij ‘Door de Mangel’

In de 384e aflevering van de Aalsmeerse talkshow ‘Door de Mangel’ ontving presentator Elbert Huijts Patrick Melman als gast. De in Aalsmeer-Oost opgegroeide business analyst probeert simpel gezegd processen in fabrieken energiezuiniger te maken. Ook organiseert hij de Kindervakantieweek. Daarnaast is sport een belangrijke factor in zijn leven: hij voetbalt bij FC Aalsmeer, tennist en tegenwoordig doet hij ook aan kickboksen. De volgende gast die Melman bereid heeft gevonden naar de studio te komen is Thijs van Leeuwen. “Hij is een goede vriend van mij en heeft meegedaan aan het programma ‘Special Forces’. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat heeft ervaren”, aldus Melman, die zich ook afvraagt of hij in de buurt blijft wonen.

Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl.