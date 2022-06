DownTown Ophelia: Zonnig feestje met een boodschap

Aalsmeer – Voor de vierde keer werd afgelopen zaterdag DownTown Ophelia georganiseerd in de Ophelialaan. Na twee jaar konden de deelnemers elkaar weer ontmoeten tijdens dit leuke evenement waarbij veel geknuffeld werd en het zonnetje volop scheen. Om tien uur in de ochtend kwamen de eerste deelnemers achter Slagwerkgroep Aalsmeer feestelijk de straat in. Bij het podium kregen ze een warm welkom van wethouder Wilma Alink samen met haar zoon Michiel. Hij is verstandelijk beperkt en daarom weet zij als geen ander hoe belangrijk het is dat deze doelgroep gezien mag worden in de maatschappij. En daar draaide het heel de dag om. De deelnemers mochten bij alle ondernemers aan de slag om mee te helpen met de klanten. Vakken vullen, spullen uitzoeken, cadeautjes inpakken, afrekenen, lekkers klaarmaken en rondbrengen, klanten helpen, bij de kraampjes verkopen en nog veel meer. Ze mochten laten zien dat zij dit ook kunnen.

Feestje op het podium

De hele dag was het gezellig op het kinderplein met verschillende spelletjes en springkussens. Je kon op de foto, rondjes meerijden in een politieauto (met sirene), tennissen met vrijwilligers van TVK, eierkoeken versieren, stenen beschilderen, leren tekenen, je laten schminken, plaatjes aanvragen bij Radio Aalsmeer, gek doen met de clowns en nog veel meer. Op het podium was het heel de dag feest met optredens van onder andere La Familia, die het publiek emotioneel kreeg met hun mooie nummer ‘Stil maar’. Maar ook Danny Terp, Zingende DJ Dennis en Sasja Brouwers zongen de sterren van de hemel en DJ Wally was heel de dag op het podium te vinden voor de leukste muziek. De Dance Specials uit de Amstelhof lieten hun dansskills zien en het Meezingteam kreeg iedereen aan het meezingen en in de polonaise.

Speciale bruiloft

Hoogtepunt van dit evenement is altijd de modeshow. De modellen werden eerst allemaal mooi gemaakt en mochten daarna de show stelen op de catwalk in kleding van verschillende kledingzaken uit Aalsmeer. Sasja Brouwers deed de presentatie en liet de modellen shinen. Ze trad zelfs op als ambtenaar van de burgerlijke stand, want op het podium werd een huwelijk geoefend. Het prachtige bruidspaar Quincy en Martijn verklaarde elkaar de liefde voor vele getuigen en zongen samen nog een mooi duet. Hier en daar moest zelfs een traantje worden weggepinkt.

Prijzen loterij

Naast alle gezelligheid kon je ook prijzen winnen bij het Rad van Fortuin en bij de grote loterij. Notaris Labordus kwam speciaal om de grote prijzen te trekken. Heb je een lot gekocht, maar was je niet meer aanwezig? Wie weet heb je toch nog iets gewonnen. De niet opgehaalde prijzen staan in de Jij & Ik Winkel (Ophelialaan 104) en hebben lotnummers 560, 759, 776, 897, 915, 920, 1248, 1620, 1628

De organisatie is blij met en zeer dankbaar voor het enthousiasme van de deelnemers, ondernemers, artiesten vrijwilligers en sponsors. Het was weer een geweldige, zonovergoten dag!