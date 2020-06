DownTown feestje op Radio Aalsmeer

Aalsmeer – Zaterdag 13 juni kan het evenement DownTown Ophelia niet worden georganiseerd. Daarom gaan Dennis, Rinus en Ilse een deel van de onderdelen van het evenement naar de studio van Radio Aalsmeer halen.

Tijdens de drie uur durende uitzending zijn er optredens van Sasja Brouwers, Danny Terp en Dennis Wijnhout, grappige filmpjes van onder andere de Let’s Dance Specials en zijn er leuke interviews en reportages.

Ilse gaat bij een paar DownTown-deelnemers langs om een cadeautje te brengen en gaat een kijkje in de Ophelialaan nemen waar het zaterdag helaas niet zal bruisen van allerlei activiteiten. Luister en kijk tussen 13.00 en 16.00 uur mee naar dit leuke programma.

Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway), via de website www.radioaalsmeer.nl en te bekijken via kanaal 12 van Caiway, kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.nl/tv.