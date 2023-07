Dorpswandeling en veiling bij Historische Tuin

Aalsmeer – Museum Historische Tuin organiseert tijdens het seizoen iedere laatste zaterdag van de maand een dorpswandeling in Aalsmeer-Centrum onder leiding van een lokale gids. Zaterdag 29 juli staat de wandeling onder leiding van architect Joop Kok. Hij neemt deelnemers mee langs bekende Aalsmeerse monumenten, maar ook langs minder bekende punten die historisch gezien interessant zijn. Verwacht geen zware kost, wel een informatief verhaal doorspekt met leuke anekdotes en wetenswaardigheden. De wandeling begint om 13.00 uur en duurt ongeveer vijf kwartier. Leuk voor bezoekers maar ook voor bewoners. Wie meeloopt met de wandeling kijkt daarna gegarandeerd met een andere blik naar het dorp! Kaarten à 5 euro per persoon zijn verkrijgbaar in de ticketshop van de Historische Tuin: https://historischetuinaalsmeer.kooptickets.nu/product/dorpswandeling-juli/.

Op deze laatste zaterdag van de maand is er ook weer een bloemen- en plantenveiling op de Historische Tuin. In de prachtige veilingruimte doet de uit de jaren dertig stammende Jugendstil veilingklok weer perfect dienst. Hier kunt u ‘bij afslag’ een bos bloemen, vers fruit of kamer- of tuinplanten kopen. De veiling begint om 15.00 uur. Neem plaats op de koperstribune in de kleinste bloemenveiling van Aalsmeer en ervaar de spanning tijdens het veilproces. De veilingmeester legt uit hoe het werkt en vertelt interessante anekdotes. Het is natuurlijk de kunst om zo voordelig mogelijk te kopen. Bent u in staat tijdig op de knop te drukken? Het veilinggebouw maakt deel uit van de opstallen van de Historische Tuin Aalsmeer aan het Praamplein. Een entreekaartje voor het museum geeft toegang tot de veiling. Museumkaarthouders hebben gratis toegang, evenals kinderen tot 12 jaar.