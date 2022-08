Dorpswandeling en veiling bij de Historische Tuin

Aalsmeer – Zaterdag 27 augustus organiseert museum Historische Tuin weer een dorpswandeling in het Centrum en een publieke veiling in de kleinste bloemenveiling van Aalsmeer. Een leuk uitje om de zomervakantie mee af te sluiten. Zaterdag gaat de groep wandelaars op pad met oud-burgemeester Joost Hoffscholte. Hij heeft een grote kennis van de lokale historie en vertelt hier graag over. Onderweg worden enkele interessante gebouwen en plekken in de dorpskern bekeken (en bezocht). Leuk voor bezoekers, maar zeker ook voor dorpsgenoten. Wie meeloopt met de wandeling loopt daarna gegarandeerd met een andere blik door het prachtige dorp!

De dorpswandeling start om 13.00 uur bij de kassa van de Historische Tuin en duurt ongeveer vijf kwartier. Deelname kost 5 euro en een plaats reserveren kan door een mail te sturen naar coordinator@historischetuinaalsmeer.nl of door te bellen naar de Historische Tuin: 0297-322562.

Veiling bloemen en fruit

In het veilinggebouw van het museum worden ‘bij afslag’ bloemen en planten maar ook verse groenten en fruit van de Tuin verkocht. De publieke veiling op zaterdag 27 augustus start om 15.00 uur. Iedereen met een entreekaartje voor het museum mag meedoen. De veilingmeester legt graag uit hoe het werkt. Voor museumkaarthouders, donateurs en kinderen tot 12 jaar is de toegang tot het museum (en de veiling) gratis. De opbrengsten van de veiling komen geheel ten goede aan het onderhoud van het museum.

Ook voor groepen

Wandelingen, veilsessies en rondleidingen op de Tuin zijn tot en met eind oktober ook te boeken voor groepen. Eventueel te combineren met een rondvaart en een lekkere lunch. Een origineel uitje met familie, vrienden of collega’s. Kijk voor alle informatie op www.historischetuinaalsmeer.nl.